Cirio: "Contagi in calo, ma battaglia lunga"

ALBA - "I contagi sono in calo, ma la battaglia non è finita. E i numeri dovranno essere confermati nei prossimi giorni, per cui dobbiamo stare a casa": il governatore Alberto Cirio dà fiducia e speranza nel suo ultimo video, ma al contempo ammonisce che ci vorrà ancora del tempo prima che l'emergenza possa essere dichiarata conclusa.

In particolare, spiega il presidente della Regione, "tra mercoledì e giovedì i positivi sul nostro territorio sono aumentati del 6,25%, il giorno prima del 6,62%, quello prima ancora del 7,78% e dell’11,61%. E pensate che il 22 marzo era intorno al 15%. Insomma, dal 23 marzo abbiamo dati che sembrano scendere".