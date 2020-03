Valenza, diminuisce la crescita dei contagi

VALENZA - Arriva un nuovo aggiornamento sulla situazione di Valenza dal sindaco Gianluca Barbero. "Siamo passati da un aumento costante (dei contagi), dopo l'esplosione dei primi giorni, del 10% ad una piccola aggiunta di 2/3 casi. Certo vorremmo vedere un dato stabile e sapere che tutti i nostri concittadini sono al sicuro al riparo dall'infezione, ma è inevitabile che qualche caso ancora appaia".

La distribuzione delle mascherine prosegue. Si è arrivati a 9000, circa a metà. "Abbiamo attivato una linea di acquisto per 3 monitor che sarebbero estremamente utili al reparto di Valenza post Covid 19 e che ,con il buon senso e la razionalità che devono governare le nostre azioni, sarebbero comunque un presidio di valore anche in futuro nelle nostre strutture. Abbiamo anche iniziato un approfondimento per un progetto che possa,attraverso l'apertura di un conto corrente dedicato, con l'ausilio della telemedicina creare rapidamente risposte e costruire prospettive. Domattina con la collaborazione dei dirigenti entreremo nel merito del fondo di 400.000.000 messo a disposizione dei Comuni in queste ore e cercheremo di usarne nella maniera più opportuna oltre che a continuare a cercare di trovare tutte le possibili forme di aiuto per imprese e commercianti".