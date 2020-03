Novese, il centenario un anno dopo

NOVI LIGURE - Un anno dopo il centenario, la Novese arriva al traguardo del 101° di fondazione. Sono passati 36 giorni dall'ultima gara in Prima Categoria G, 3-1 al Solero: i festeggiamenti di un anno fa, però, sono ben vivi nel ricordo di tutti, giocatori, ex giocatori, tecnici, dirigenti, tifosi. Come per una persona cara, così, anche i social aiutano a celebrare l'annivesario e a scambiarsi gli auguri. Dal presidente Arturo Frattoni il ringraziamento, a nome di tutta la dirigenza, a coloro che stanno partecipando al 101° della Asd Novese, "che rappresenta la continuità dell'Us Novese scudettata".

Si resta in attesa, come tutti i club, di decisioni sui campionati. Il comitato della Lombardia ha lanciato, ieri, un sondaggio tra tutte le società per conoscere il loro parere sullo stop definitivo, senza però, dare indicazioni sui criteri per promozioni o retrocessioni. Il presidente del comitato Piemonte - Valle d'Aosta Christian Mossino sta chiedendo aiuti per il calcio dilettantistico. La decisione finale spetta a Figc e Lega Nazionale Dilettanti e, ormai, dovrebbe essere imminente.