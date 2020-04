Esselunga potenzia i 'buoni spesa' del governo

ALESSANDRIA - Esselunga accoglie l’invito della Presidenza del Consiglio e potenzia i buoni che saranno distribuiti dai Comuni con uno sconto ulteriore del 15% sulla spesa complessiva.

"In un momento di difficoltà generale che sta mettendo a dura prova molte famiglie - spiega l'azienda in una nota - Esselunga intende dare un ulteriore contributo per sostenere il Paese e in particolare le fasce di popolazione più deboli e maggiormente colpite dalla crisi. In tutti i negozi è stata inoltre attivata una corsia preferenziale per favorire l’accesso agli over 65, alle persone diversamente abili e alle donne in gravidanza, che oltre ad avere la priorità di ingresso avranno una cassa loro dedicata. Tale corsia preferenziale si aggiunge a quella già istituita per volontari e personale sanitario".