"Gente e auto come non ci fosse divieto"

ALESSANDRIA - Una lettrice del "Piccolo" segnala la straordinaria presenza di persone a piedi e in auto "come se non fosse in vigore alcun divieto".

Evidentemente il pomeriggio di sole e il pur cauto ottimismo circa la diffusione del Covid-19 hanno indotto alcuni a "sciogliere le briglie" e a comportarsi come fatto fino al mese scorso. "Fra le 15 e le 16 - ci spiegano - tra corso IV Novembre, piazza Mentana, il sottopasso e le vie che portano al Cristo c'è stato un viavai di macchine assurdo, oltre a molta gente a piedi. Fino a ieri m'è parso che gli alessandrini fossero osservanti del decreto, evidentemente oggi non è così".