Novi: oltre 50 morti, un centinaio i ricoverati

NOVI LIGURE — Sono 52 le persone decedute a Novi Ligure per il contagio da coronavirus; 6 quelle che erano residenti in città. Gli abitanti positivi al Covid-19 sono 43, mentre una novantina di persone sono in isolamento fiduciario.

In ospedale si trovano 97 pazienti. Nove sono in terapia intensiva (i letti disponibili sono dieci), 88 sono ricoverati in posti di media intensità. Altri 21 invece sono in attesa del tampone. I dati sono stati diffusi nel consueto aggiornamento quotidiano del sindaco Gian Paolo Cabella.