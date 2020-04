A Cassine guarito il primo contagiato: 15 in quarantena

CASSINE - Una buona notizia arriva da Cassine: la prima persona ad essere stata contagiata dal Coronavirus è clinicamente guarita. L'uomo, da parecchi giorni ricoverato al reparto Covid dell'ospedale 'Galliano', è tornato a casa nella mattinata di ieri. Si registra, però, un nuovo caso di positività: sale così a 6 il numero dei contagiati nel territorio cassinese (compresa la persona già guarita). Le persone in quarantena preventiva sono invece 15. Il sindaco Baldi rinnova l'appello alla cittadinanza esortandola a rimanere in casa e ad uscire solo in caso di primaria necessità.

Anche a Cassine, intanto, inizierà a breve la distribuzione dei 'buoni pasto'. Il Comune ha ricevuto dal Governo 18.667 euro da destinare alla spesa per le emergenze alimentari della fascia più debole della popolazione. «Per individuare gli aventi diritto, sarà necessario fare domanda al Comune che, dopo alcuni rapidi controlli sui requisiti, individuerà entro il 10 aprile un elenco di beneficiari – fa sapere l'amministrazione – sul sito del Comune è già disponibile il modulo per effettuare la richiesta. Il modulo, che ha il valore di una autocertificazione, dovrà pervenire compilato entro il prossimo 7 aprile, attraverso una email all'indirizzo comune.cassine@tin.it oppure a mezzo fax al numero 0144/714258. Per chi non potesse scaricarlo, o non avesse a disposizione una stampante, o avesse dubbi sulla compilazione, non è necessario recarsi in Comune: basta invece telefonare agli uffici comunali al numero 0144/715151 e sarà possibile procedere alla compilazione con il supporto degli impiegati. In questo caso, il modulo sarà poi fatto firmare in un secondo tempo. Una volta individuati i beneficiari, il Comune provvederà a consegnare loro i buoni».