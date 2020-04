Alessandria, quei capannelli che non finiscono mai

ALESSANDRIA - Nella zona tra via Lumelli, corso Virginia Marini e via Morbelli, ad Alessandria, c'è un continuo via-vai di persone. A segnalarlo, anche questa volta, è un lettore preoccupato dai costanti capannelli che si creano per strada. "Ma le norme per le restrizioni sociali valgono per tutti?", si chiede. La volta scorsa intervennero anche i carabinieri.