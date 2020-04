Dallo studio Pessina Bajardi Bollo 1000 camici per il S. Spirito

CASALE - Una donazione importante, di 1000 camici impermeabili monouso, è stata effettuata ieri all'ospedale Santo Spirito di Casale dallo studio di commercialisti e revisori legali casalese "Pessina, Bajardi, Bollo". A consegnare nelle mani del responsabile del Dea Ivano Nigra l'ingente regalo sono stati Carlo Pessina e Carlo Bajardi.

«La donazione è stata decisa con il parere tecnico dello stesso dottor Nigra - che ringraziamo per la disponibilità dimostrata

– ed in coordinamento con i responsabili dell’Asl-Al. Si tratta di materiale ritenuto di primissima necessità per

proteggere gli operatori sanitari dal contagio da virus covid-19» spiega Pessina invitando imprese e professionisti del Casalese a sostenere l'attività dei sanitari.

«Ammiro profondamente la dedizione e la professionalità dei medici e del personale operanti nelle strutture ospedaliere, in modo particolare ammiro le persone che lavorano nel nostro ospedale che aggiungono ad elevate capacità professionali il valore di profonde qualità umane» ha proseguito Bajardi.