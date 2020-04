Rsa San Candido di Murisengo: oggi è stato il giorno dei tamponi

MURISENGO - La Rsa Confraternita San Michele e Associazioni Convivenza Anziani e Convivenza Anziani San Candido di San Candido a Murisengo, diretta da Gabriele Zonca, è stata tra le case di riposo più colpite da queste settimane di emergenza coronavirus, con una tredici deceduti (non tutti ufficialmente covid poichè non sono stati sottoposti a tampone) complessivamente.

Oggi, mercoledì 8 aprile, è stato il giorno dei tamponi a 46 persone tra ospiti, oss, infermieri e ausiliari, incluso il direttore (nel dettaglio, si è trattato di: 14 ospiti delle due Convivenze e di 16 della Rsa, oltre a 16 lavoratori). I risultati verranno resi noti alle strutture, decorse 48 ore dal prelievo. In parallelo, gli operatori in malattia sono stati recentemente chiamati per il tampone drive-in clinics ad Alessandria.

«Non appena avremo gli esiti - spiega Zonca - provvederemo a far effettuare i test sierologici a coloro che risulteranno negativi, al fine di concedersi qualche libertà in più a chi è immune. Da mesi avevano lanciato l’allarme. Solo ora l’attenzione si è accesa anche sulle Rsa. Nel frattempo, molti hanno perso la vita. Non mi sarei perdonato che il prezzo pagato dalle vittime fosse caduto nel silenzio. Mi auguro che i tamponi a tappeto possano soddisfare, velocemente, tutte le strutture che ospitano anziani, affinché non si perdano altre vite»