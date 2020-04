Addio a Beppe Panaro, sindaco di Castelletto d'Erro

ACQUI TERME - Il Covid-19 ha fatto una vittima eccellente. Giuseppe Panaro, classe 1959, sindaco di Castelletto d'Erro e vice presidente dell'Unione collinare Alto Monferrato Aleramico, si è spento stamani nell'ospedale 'Mons. Galliano' di Acqui Terme. La notizia è corsa di persona in persona, nota triste tra gli auguri di questa giornata pasquale già particolare di suo, lasciando sbigottiti tutti quelli che lo hanno conosciuto. Piangono il sindaco di Castelletto i colleghi dei Comuni vicini, tra cui Vittorio Grillo, primo cittadino di Terzo che ci ha informato, e tutto il personale amministrativo dell'Acquese che ha avuto il piacere di lavore al suo fianco.

«Una notizia terribile che ci ha colti impreparati – ha commentato Roberto Vallegra, Presidente dell'Unione e sindaco di Bistagno – Voglio ricordare Beppe come una persona brava, genuina e disponibile. In amministrazione e politica spesso si discute per pareri diversi anche su piccole cose. Con lui non ho mai avuto di questi problemi, perchè lui sapeva trovare sempre un punto d'incontro con poche parole e meno 'chiacchiere'. Abbiamo sempre lavorato bene e il suo apporto di vice presidente mancherà tantissimo all'Unione, a livello tecnico, per la sua preparazione ed esperienza amministrativa, ma soprattutto a livello umano».