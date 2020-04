Trovato morto in casa, si indaga ancora

ALESSANDRIA - E’ morto solo, nella sua casa. E lì lo hanno trovato i Vigili del Fuoco, chiamati dalla Polizia Municipale mercoledì scorso. Natale Ceriana aveva 75 anni, e abitava in via Legnano, ad Alessandria.

E’ stato il proprietario dell’immobile a dare l’allarme, non vedendo l’anziano da diverse settimane. Quando i soccorritori sono entrati, il 75enne era a terra, in cucina, privo di vita. Il decesso risaliva a molti giorni prima.

L’inchiesta è condotta dal sostituto procuratore Marcella Bosco. Il fatto che l’abitazione fosse chiusa dall’interno, che non ci fossero segni di effrazione e l’uomo non presentasse segni riconducibili a un atto violento, ha chiarito come si sia trattato di una morte naturale avendo l’uomo alcune patologie.

Inizialmente, la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha poi concesso il nulla osta per la sepoltura. Ma il fascicolo non è ancora chiuso: ci sono ancora alcuni punti da chiarire, e quindi al vaglio degli inquirenti.