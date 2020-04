Arrivati a Caselle medici e infermieri da Cuba

TORINO - E' arrivata in tarda mattinata all'aeroporto di Caselle, a Torino, la squadra di medici e infermieri cubani che daranno aiuto al Piemonte. Nonostante la totale mancanza in questo momento di voli da L'Avana verso l’Europa, la missione può realizzarsi grazie a un Boeing 767 della compagnia Blue Panorama messo a disposizione grazie al sostegno di Lavazza e della Fondazione Specchio dei Tempi, che hanno sostenuto le spese del viaggio. Ha dato il suo supporto alla missione anche l’Aicec, l’Agenzia per l’Interscambio Culturale ed Economico con Cuba.

Nel video, le parole del governatore Alberto Cirio, del sindaco di Torino Chiara Appendino e di José Carlos Rodriguez Ruiz, ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia.