La Mitica tornerà nel 2021

CASTELLANIA - L'appuntamento è rimandato di un anno, al 27 giugno 2021. LaMitica 2020, il calendario il 28 giugno, non si correrà, l'associazione 'I Colli di Coppi', che organizza la ciclostorica sulle strade di Fausto e Serse Coppi, ha deciso di annullare l'evento.

In un primo momento si era pensato anche ad uno slittamento all'autunno, "ma la situazione attuale e le previsioni incerte per i prossimi mesi ci hanno fatto decidere per lo spostamento al 2021. Abbiamo tutti voglia di tornare a incontrarci, sorridere, abbracciarci, pedalare e faticare, ma adesso dobbiamo proseguire con il rispetto delle norme che ci vengono richieste da chi sta gestendo l'emergenza, con un pensiero di profonda gratitudine verso gli operatori sanitari, le forze dell'ordine e le istituzioni".

L'edizione 2020 avrebbe concluso il centenario coppiano e ricordato un secolo dalla nascita di Luigi Malabrocca, la celebre maglia nera. Sarebbe stato un intero weekend di eventi, tra Castellania, Novi e Tortona. "Le quote di iscrizione già versate saranno valide per il 2021. Chi volesse il rimborso può scrivere una email a info@lamitica.it".