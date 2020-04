Esami a un frate, in quarantena i cappuccini

ALESSANDRIA - In quarantena dal tardo pomeriggio di mercoledì anche il convento dei cappuccini di Alessandria: un frate, infatti, non si è sentito bene e, dunque, è stato portato in ospedale per gli esami di controllo, che per fortuna hanno dato esito negativo. È stato perciò dimesso, ma con obbligo di quarantena.

Al momento, dunque, è sospesa anche la cena per le persone in difficoltà, che quotidianamente viene organizzata. È la Caritas, nella sua sede di via delle Orfanelle 25, ad essersi presa in carico in servizio, sempre con l’opzione dell’asporto come già avviene per il pranzo.