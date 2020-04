Incidente agricolo: muore Aureliano Galeazzo

ACQUI TERME - Un incidente agricolo, qualche ora fa, ha portato via Aureliano Galeazzo, classe 1946, noto personaggio politico dell'Acquese. Uomo di sinistra, per anni amministratore del Comune di Alice Bel Colle, del quale è stato anche sindaco, per poi sedersi nei banchi dell'opposizione a Palazzo Levi durante l'amministrazione di Enrico Bertero. «Siamo stati avversari politici ma si è sempre comportato da persona perbene, andando alla sempre al centro delle questioni, senza perdersi in polemiche sterili – ha commentato l'ex sindaco – per questo nutro nei suoi confronti sincera amicizia e stima»

Le circostanze dell'incidente non sono ancora definite nei dettagli; pare che, durante dei lavori in campagna, nei pressi di casa, il trattore si sia ribaltato scendendo da una riva scoscesa.

«Perdo un amico, un compagno di tante battaglie politiche – ha commentato l'onorevole Federico Fornaro – L'Acquese tutto perde una personalità di valore, capace di avere una visione del futuro, uno strenuo difensore dell'ambiente e della sua agricoltura. Un antifascista e un democratico vero e sincero».