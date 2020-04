Alessandria: brutale aggressione domestica, 39enne arrestato

ALESSANDRIA - È stato arrestato nei giorni scorsi per lesioni aggravate dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Alessandria il trentanovenne Giuliano Cafagno, originario di Bari ma domiciliato ad Alessandria.

Le pattuglie sono intervenute sul luogo di una violenta lita in appartamento. Gli operatori, una volta all'interno dell'abitazione, hanno trovato Cafagno in evidente stato di alterazione alcolica. Alla vista degli agenti non ha interrotto il suo atteggiamento violento e ingiurioso nei confronti della sua vittima, un cinquantaquattrenne - il proprietario di casa - trovato chino su un tavolo con una vistosa ferita al capo e tumefazioni che gli avevano causato una cospicua perdita di sangue.

Lo scenario dell'appartamento, completamente a soqquadro con varie suppellettili in frantumi, bottiglie rotte e mobilio distrutto, indicava che era appena terminata una brutale colluttazione, scaturita (si è scoperto successivamente) per futili motivi domestici. Sembra che Cafagno abbia colpito il 54enne con il manico di una scopa, successivamente scagliandogli contro una sedia in legno e scaraventandolo contro i sanitari, infrantisi nell'impatto.

Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso di Alessandria dove gli è stata definita una prognosi superiore ai 25 giorni. L'arresto di Cafagno è stato convalidato. In attesa di processo l'uomo si trova in carcere, sottoposto a custodia cautelare.