Giornata drammatica: 16 morti in città

ALESSANDRIA – E' l'assessore alla Salute, Paolo Borasio, a tenere il consueto punto social sull'emergenza coronavirus in città: "Purtroppo - commenta - è una giornata difficile, perché sono da registrare 16 decessi. Una notizia che rattrista tutti e la comunità intera si stringe al dolore di queste famiglie morti".

Positivi, per fortuna, gli altri dati: 9 nuovi guariti e, sempre rispetto a ieri, 16 positivi in meno.

L'assessore aggiorna anche sui buoni spesa: "Presto in giunta la nuova delibera per assegnare gli ultimi bonus del valore complessivo di 130mila euro. Riguardo alle mascherine, al contrario, delle 40mila in distribuzione nelle farmacie, circa la metà è già stata consegnata alle persone a rischio. Tra fine settimana e l'inizio della prossima dovrebbero arrivarne altre 50mila, questa volta per tutti gli alessandrini, e come giunta stiamo valutando l'acquisto di ulteriori Dpi di nuovo per i soggetti per i quali il contagio potrebbe creare più difficoltà".