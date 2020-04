Il capriolo salvato dagli ispettori ambientali

La città liberata dalle auto sarà una visione particolare anche per caprioli e cerbiatti, che mai come in questo periodo si stanno ‘avventurando’ tra vie e piazze di Alessandria.

La scorsa settimana, due video social con protagonisti alcuni caprioli intenti a correre in circonvallazione hanno fatto il pieno di ‘like’, mentre una pattuglia della Polizia municipale, insieme ai Vigili del Fuoco, è stata chiamata per recuperare un cerbiatto caduto nel letto del fiume Tanaro. Per il cucciolo, per fortuna, nulla di grave e pronto rientro nelle campagne.

È di qualche giorno fa, invece, l’investimento nei pressi della stazione di un altro capriolo: l’animale, pur ferito, per fortuna non era in pericolo di vita, per cui è stato messo in sicurezza dagli ispettori ambientali, intervenute sul posto, e poi portato da un veterinario per le cure necessarie.

Nel giro di qualche tempo, dunque, l’animale potrà tornare essere riportato nei suoi spazi, in campagna: chissà che questa pericolosa avventura ‘fuori porta’, pur in una realtà deserta, non lo convinca a tenersi lontano per sempre dalle luci della nostra città.