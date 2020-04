"Promozioni con classifiche di merito. Niente retrocessioni"

TORINO - "Improbabile parlare di ripartenza dei campionati in corso, perché non esistono né le condizioni, né i tempi per concluderli. Non dobbiamo nemmeno disperdere le energie per provare a inventarci soluzioni che esulano dalla logica". Christian Mossino, presidente della Figc di Piemonte e Valle d'Aosta, l'aveva già annunciato nell'incontro di ieri sulla pagina facebook del comitato: lo ha ribadito in una lunga lettera ai presidenti delle società e associazioni sportive affiliate, in cui è andato oltre, indicando le strategie per la prossima stagione.

Soprattutto ha spiegato come saranno definiti i verdetti di questa annata a metà. "Proporremo il blocco delle retrocessioni e stileremo graduatorie di merito per ogni categoria sulla base del coefficiente punti/gare disputate da cui attingere per completare gli organici. Il modello che abbiamo adottato fino ad ora prevede meccanismi matematici di scambio fra le categorie stesse, collegati a promozioni e retrocessioni dalla serie D". Attesa, dunque, per le decisioni dell'Interregionale, "poi toccherà a noi garantire l'integrazione di tutti i campionati regionali".

Per il settore giovanile e scolastico "gli organici saranno congelati, anche in questo caso con integrazioni che si renderanno necessarie".

In Piemonte, come in tutte le regioni, si lavora alle misure di sostegno per le società, "anche con sgravi economici", che potrebbero riguardare tasse di iscrizione e assicurazioni.

Novità sarà la preiscrizione. "Proporremo di anticipare i termini di adesione ai campionati: in questo modo - scrive ancora Mossino - avremo tempo per eventuali interventi sulla composizione degli organici e su una migliore organizzazione delle attività future".