Oggi un morto al Santo Spirito. I convalescenti andranno in hotel

CASALE - È di un morto, un ricovero e tre dimissioni il bilancio dal Santo Spirito di Casale in questa giornata. Il sindaco Federico Riboldi, nel suo consueto messaggio serale annuncia come nel dialogo con la direzione sia emersa la necessità di individuare una struttura per far trascorrere la convalescenza ai pazienti Covid-19 dimessi. Dopo aver contattato tutte le strutture alberghiere, il Comune ha individuato l’Hotel Candiani che, grazie all’adiacente Ristorante La Torre, fornirà camere e tre pasti al giorno.