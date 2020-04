La Gradinata Nord al fianco della Caritas

ALESSANDRIA - La solidarietà è nel dna dei tifosi dell'Alessandria. La Gradinata Nord ha scelto di sostenere le persone in difficoltà. "Abbiamo deciso di intervenire nella distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie in condizioni di estrema fragilità, appoggiando l'azione della Caritas diocesana". In questo periodo di lockdown impossibile organizzare collette, come spesso è accaduto allo stadio, ma la Curva ha già stanziato 200 euro per i primi acquisti, "già a disposizione della Caritas, che provvederà alla distribuzione. Non vogliamo, però, che questo sia un intervento una tantum, ma ci piacerebbe, con il contributo di tutti, dare continuità a queste donazioni".

Come? Chi vuole, può fare un versamento sul conto IT60P3608105138290578490586, intestato a Oscar De Grandis o caricare in tabaccheria la carta postepay (codice fiscale di riferimento DGRSCR71R084A182P). "Tutto quanto raccolto sarà utilizzato per acquistare generi di prima necessità nelle prossime settimane. Fedeli al nostro canto: Stretti nelle gioia e nel dolore".