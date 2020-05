Un decesso, 4 dimissioni e 7 ricoveri al Santo Spirito

CASALE - Oggi all'ospedale Santo Spirito si sono registrati 1 nuovo decesso, 4 dimissioni e 7 ricoveri (ma che non sono ancora stati confermati come casi Covid-19). È questo il bilancio giornaliero presentato dal sindaco Federico Riboldi che, nel consueto video, aggiorna sulle misure relative agli studenti universitari (gli incentivi per la riduzione del digital divide) e sulla nuova distribuzione dei buoni pasto, che inizierà domani al Palafiere.