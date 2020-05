Addio a Eva Marraffini, quante sfide in provincia

RIVANAZZANO - Ha vinto tanto, Eva Marraffini, pallavolista originaria della provincia di Pavia, che è stata una delle colonne dell'Eurotarget allenato da Marco Ruscigni, attuale tecnico di Evo Volley. A soli 40 anni una morte che lascia tutti sgomenti: l'anno scorso l'ennesima promozione in C di una lunga carriera.

A marzo dolori forti: gli esami e una diagnosi spietata. Eva si è spenta due giorni dopo aver compiuto 40 anni. Il giorno prima il matrimonio con Emmanuele Loprieno, coach molto noto. Lascia un bimbo di 5 anni, Ludovico.

Moltissimi i ricordi delle ex compagne, fra cui tante giocatrici della nostra provincia, come Alessia Pilla, Elena Mazzarello, Rapetti, che hanno condiviso con lei grandi avventure in campo e, anche, nei tornei. "Una grande pallavolista e una persona stupenda", il pensiero di Cristina Sacchiero.