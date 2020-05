Oggi 1 decesso a Casale. Il dottor Nardi aggiorna sull'ospedale

CASALE - Sono il direttore sanitario dell'ospedale Santo Spirito Federico Nardi, il sindaco Federico Riboldi, il vicesindaco Emanuele Capra e l'assessore Gianni Filiberti i protagonisti dell'aggiornamento serale da Casale.

In ospedale da mercoledì sarà riaperto il portone principale. Per il nosocomio casalese sarà un “nuovo inizio”, ma questo non deve né trarre in inganno, né far abbassare la guardia. Il Comune sta organizzando un tavolo di lavoro con associazioni datoriali, di categoria e sindacali, per fare un’analisi completa della situazione e individuare nuovi ambiti di intervento. Il bilancio dell’Ospedale Santo Spirito ha registrato 1 decesso, 1 ricovero e 2 dimissioni.