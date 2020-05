Dramma in via Caselli, donna precipita dal balcone e muore

ALESSANDRIA - AGGIORNAMENTO ORE 15,40 - Gli accertamenti svolti dai Carabinieri della Stazione Alessandria Principale, diretti da Marco Castioni, e dei militari della Scientifica sono ancora in corso. Dalle prime indiscrezioni sembra che la donna, morta per le ferite riportate nella drammatica caduta dal settimo piano, abbia messo in atto un gesto anticonservativo. Si tratta di una impiegata civile della Questura.

ORE 13,54 - Dramma in via Caselli, ad Alessandria. Una donna sarebbe precipitata dal balcone (al settimo piano) della propria abitazione, finendo su un’auto in sosta e poi a terra. L’impatto è risultato fatale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i medici del 118 e la Croce Verde.

Al momento non si conoscono altri particolari, gli accertamenti sono ancora in corso. Seguono aggiornamenti.