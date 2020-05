Una trentina di Mascherine Tricolori in piazza contro Governo e sistema

CASALE - Erano circa un trentina le Mascherine Tricolori (organizzazione apartitica ma riconducibile a militanti politici del mondo dell'estrema destra) presenti oggi pomeriggio nei giardini intitolati ad Egidio Ortona in piazza Martiri della Libertà a Casale. La manifestazione autorizzata, durata circa mezzora, si è suddivisa in due distinti momenti sotto l'occhio attento di agenti di Polizia, Carabinieri e Polizia Locale. Nel primo è stato letto un proclama rivolto principalmente contro il Governo, responsabile delle crisi sanitaria, economica e sociale: «Da Conte bugie che non siamo più disposti ad ascoltare [...] Invece di regolarizzare gli immigrati il Governo metta in campo risorse ingenti». Alla lettura del comunicato, lo stesso utilizzato nelle altre manifestazioni in contemporanea in Italia, alcuni manifestanti sono intervenuti con testimonianze. Tra questi quello dell'ex candidato sindaco alle amministrative del 2019 (sostenuto da CasaPound Italia e da Nuova Voce Civica) Alberto Costanzo: «La svolta deve arrivare dai cittadini, dal sistema null'altro che la volontà di affossarci». Ha chiuso l'evento un minuto di raccoglimento e l'inno di Mameli.