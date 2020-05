La protesta di un gruppo di anarchici nei pressi del carcere

SAN MICHELE - Un gruppo di una quarantina di anarchici - provenienti soprattutto da fuori regione - sta protestando in maniera pacifica nei pressi del carcere di San Michele per un paio di arresti effettuati a Bologna. Una manifestazione analoga a quella che si è svolta già nei giorni scorsi, sia davanti al penitenziario alessandrino che a Piacenza e in altre realtà. Polizia e carabinieri sono sul posto. Il sit-in dovrebbe concludersi entro sera.