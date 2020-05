Il saluto speciale di Ciccio - gol

CITTA' SANT'ANGELO - La maglia è quella dell'Angolana Renato Curi, la società con la quale Ciccio Marescalco ha giocato per due stagioni, dal '75 al '77. Ma la mascherina conferma l'attaccamento di Ciccio - gol ai Grigi: tessuto tricolore, con la scritta Us Alessandria 1912. Uno scatto che uno dei più grandi beniamini dei tifosi alessandrini ha scelto per mandare un saluto speciale a tutte le persone che sono legate e sostengono la squadra, in particolare al suo amico ed ex compagno Angelo Gregucci, con cui il legame è molto forte, anche a distanza di anni.

Nel messaggio un "in bocca al lupo". Può valere per una eventuale ripresa, anche per la serie C, che sarà decisa nella riunione del 28 maggio tra Spadafora e la Figc, o, comunque, per l'esito di questa stagione e i programmi futuri.