All'Uspidalì un dispositivo sanificatore dal Rotary Valenza

VALENZA - Un’altra bella notizia per la Casa di Riposo “L’Uspidalì” di Valenza dopo i zero casi di positivi al Covid registrati tra gli ospiti: dal Distretto Rotary 2032, gruppo Piemonte Est, Rotary Club Valenza è infatti arrivato un dispositivo sanificatore per la disinfezione dei locali (Hygienio) molto utile specialmente in questo periodo, dove attenzione e prevenzione sono pratiche importantissime

La consegna del dono alla struttura è avvenuta ieri 27 maggio alla presenza del dottor Luigi Gentile, Assistente del Governatore “Gruppo Piemonte Est - Distretto Rotary 2032”, della dottoressa Isabella Miozzo, Presidente del Club Rotary di Valenza, del Presidente dell’Istituzione l’Uspidalì di Valenza, Marilena Griva e della direttrice della Casa di Riposo Daniela Bocca.

La presidente del consiglio di amministrazione Marilena Griva ha commentato: «Un aiuto in più per preservare la nostra struttura dagli agenti infettanti che, unito ai dispositivi già in nostro possesso e alle pratiche attuate con sistematicità, diventa un importante strumento aggiuntivo per garantire la salvaguardia della salute dei nostri anziani – a cui aggiunge poi i suoi sentiti ringraziamenti - alla Presidente del Club Valenza, dottoressa Isa Miozzo e al professore Luigi Gentile, assistente del Governatore Ines Guatelli».