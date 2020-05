Coppi, uomo solo al comando. Su Rai Storia

CASTELLANIA - L'appuntamento con Fausto Coppi è per questa sera, venerdì, alle 23.05, su Rai Storia (canale 54): la puntata di 'Italiani' è dedicata al Campionissimo. Sarà un documentario, realizzato da Rai Cultura, in cui si narrano la vita e le imprese sportive, con alcuni aneddoti inediti a impreziosire il racconto.

Un Coppi a 360 gradi: da Castellania a Novi, in bici per fare il garzone, le prime gare, il Giro d'Italia vinto alla vigilia dello scoppio della seconda guerra mondiale. E, ancora, la prigionia, il ritorno in Italia, il lungo viaggio su due ruote per tornare a casa da Caserta, le fughe dell'uomo solo al comando, le doppiette Giro - Tour, la rivalità con Bartali, il Mondiale a Lugano, le vicende personali, la morte a soli 40 anni.

Questa sera l'occasione, per gli appassionati, per fare una lunga pedalata in compagnia dell'Airone.