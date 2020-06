Gaviese saluta Guaraldo, Pastorino si separa dall'Ovadese

GAVI - La stagione del calcio dilettantistico in provincia attende ancora i verdetti, che saranno pronunciati dopo il consiglio federale dell'8 giugno, ma intanto in provincia si registrano già i primi movimenti, per il momento in panchina.

In Promozione due divorzi: finisce l'esperienza di Mauro Guaraldo alla guida della Gaviese, che a luglio festeggerà il centenario di fondazione, probabilmente con un nuovo allenatore. In questa annata a metà, il tecnico ex giovanili dell'Alessandria e Oltrepò è riuscito a portare la squadra vallemmina in zona salvezza, anche se ci sono incertezze sulla partecipazione alla prossima stagione nella stessa categoria. Non si esclude la scelta di un ridimensionamento, in Prima o in Seconda, per garantire, comunque, la continuità.

All'Ovadese Silvanese, dopo la separazione tra le due anime societarie che si erano unite tre anni fa, sembra ormai al traguardo anche la collaborazione con Roberto Pastorino, subentrato, a campionato in corso, a Mario Benzi. Non c'è ancora l'ufficialità da parte del club, ma lo stesso Pastorino ha mandato un messaggio alla squadra, in cui ringrazia i giocatori "per l'impegno e la voglia che avete messo negli allenamenti e nelle partite". La dirigenza avrebbe già contattato altre persone: anche per questo Pastorino ha preferito fare lui la prima mossa.