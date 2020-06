Overall pedala più forte. Gare ad agosto?

PASTURANA - "Siamo in attesa di date certe per capire come potrà riprendere la stagione per la categoria dilettanti. Finalmente, dopo tanta attesa e incertezza, almeno abbiamo una bozza di calendario che comprende le gare nazionali e internazionali. Agosto dovrebbe essere il mese della ripartenza: nei prossimi giorni contiamo di avere comunicazioni più dettagliate". Massimo Subbrero, team manager di Overall Tre Colli, non si sbilancia, "anche perché la programmazione ipotizzata concentra, in tre mesi, da agosto a fine ottobre, tutte le competizioni che, ad oggi, non sono state annullate, ma solo riprogrammate. Se aggiungiamo le corse regionali, la prospettiva è gareggiare ogni due o tre giorni".

Da domani saranno possibili gli spostamenti in tutta Italia e, quindi, la squadra potrebbe tornare a lavorare insieme. "Noi abbiamo due soli atleti piemontesi, e gli altri arrivano da Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia e Campania. Non ci sono più limitazioni, però non abbiamo ancora un protocollo per allenamenti e gare. Mancano le linee guida che Ministero dello Sport, Comitato tecnico scientifico e Federazione intendono applicare al ciclismo".

Gli interrogativi aperti sono molti. "Anzitutto quanti e quali organizzatori vorranno accollarsi una responsabilità che non è da sottovalutare. Non solo: chi organizza l'attività e chi gestisce i team dovrà capire le risposte degli sponsor".

Overall Tre Colli non si è mai fermata. "La grande determinazione di corridori e tecnici ha permesso di curare la condizione atletica e prepararsi anche mentalmente a ripartire. A giugno intensificheremo gli allenamenti, con un programma mirato per arrivare al meglio alla fatidica data del via, che ancora non conosciamo. La certezza è che, quel giorno, le maglie biancocelesti ci saranno".