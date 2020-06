La voce dei Grigi diventa cavaliere

ALESSANDRIA - Tutte le domeniche, quando i Grigi giocano al Moccagatta, Daniele La Spina arriva da Grugliasco. Lo fa da tre anni, è il telecronista di Eleven Sports, la piattaforma che trasmette tutte le partite della serie C.

Un volto noto per i tifosi allo stadio, una voce familiare per chi segue da casa. Fra qualche settimana Daniele tornerà per i playoff, ma bisognerà chiamarlo 'cavaliere'. Perché il giovane studente universitario (26 anni), dipendente di una cooperativa, è una delle 57 persone che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato 'cavaliere al merito' per l'impegno nei giorni dell'emergenza coronavirus.

Fin dal primo momento, con il 'Progetto Giovani' di cui fa parte, La Spina si è messo a disposizione: per fare la spesa, per comprare le medicine, anche per pagare le bollette a persone anziane e, spesso, sole. Ancora adesso affianca la Caritas per la distribuzione dei pacchi alle famiglie in difficoltà. Il suo impegno è stato premiato, per Daniele anche i complimenti dall'Alessandria Calcio, sul sito ufficiale.