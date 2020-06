Tutti in campo: i Grigi sono ripartiti

SPINETTA MARENGO - A gruppi di quattro, dalle 9 fino al primo pomeriggio: i Grigi sono di nuovo in campo (foto a cura dell'Ufficio Stampa dell'Alessandria) per la fase di riatletizzazione in vista della ripresa del campionato. I primi sono stati Cleur, M'Hamsi, Celia ed Eleuteri, poi, a intervalli di mezzora, tutti gli altri.

A seguirli nel lavoro, dopo il controllo della temperatura con il termoscanner, i preparatori atletici, che si alternano. In questa fase non è ancora al Centro Michelin l'allenatore Angelo Gregucci. Tutti saranno sottoposti ai controlli medici previsti dal protocollo Figc. E sono attesa di conoscere come ricomincerà la stagione ufficiale, decisione che sarà presa l'8 giugno.