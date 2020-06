Un coro di no al biodigestore a Castellazzo

ALESSANDRIA - "La provincia non deve essere una pattumiera": uno degli slogan scanditi questa mattina dai partecipanti al presidio contro la realizzazione del biodigestore in strada Trinità da Lungi, a Castellazzo. La conferenza di servizi, nella sala riunioni della Provincia, in via Galimberti, è ancora in corso.

All'esterno, i rappresentanti di alcuni comitati e gli abitanti dei comuni interessati, soprattutto Castellazzo e Casalcermelli, ma sono undici le amministrazioni che si sono unite. "In Piemonte esistono già 33 impianti come quello che si vuole realizzare - così i legali di chi si oppone - I rifiuti arriverebbero anche da fuori regione".