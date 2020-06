Coppa Italia il 27, playoff dal 1°. Il 22 luglio la finale

ALESSANDRIA - La Lega Pro cambia ancora le date rispetto a quelle annunciate nel comunicato ufficiale della Figc (a conferma di un dialogo difficile). Coppa Italia in sfida unica il 27 giugno, tra Juventus Under 23 e Ternana, in campo neutro. Il 27 e il 30 giugno andata e ritorno dei playout, che designare le altre sei retrocesse, che si aggiungeranno a Gozzano, Rimini e Rieti (che, dal canto loro, annunciano ricorsi contro questo verdetto)

I playoff inizieranno mercoledì 1° luglio e si concluderanno mercoledì 22, con la finale, sempre partite secche. Tutto in 21 giorni, così da concedere alle squadre in corsa un periodo di sosta, in attesa anche di decisioni sulle riforme, in vigore, però, dall'annata 2021 - 2022.

L'Alessandria debutterà in casa, da sesta contro l'Arezzo, che è nono. Ma Giorgio La Cava, presidente del club toscano, ha ribadito, ad alcune testate locali, la volontà di non partecipare. I Grigi possono, però, diventare quinti, nel caso di penalizzazione del Siena, e dunque subito contro la Juve U23, ma se i bianconeri dovessero vincere la Coppa, subentrerebbe l''11a e, cioè, la Pro Patria.