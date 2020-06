Dal 1° al 22 luglio, le date dei playoff

ALESSANDRIA - Ancora non si conosce l'elenco esatto delle squadre che parteciperanno ai playoff (nel girone A già sicura la rinuncia di Arezzo e Pontedera e anche la Pro Patria è orientata al no), perché c'è tempo fino alle 19 di oggi per comunicare l'adesione, ma la Lega Pro ha già comunicato il calendario degli spareggi.

Il primo turno della fase a girone si giocherà mercoledì 1° luglio, il secondo domenica 5, la fase nazionale giovedì 9 (1° turno) e lunedì 13 (2° turno), semifinali venerdì 17, finale mercoledì 22. Tutte i turni saranno in partita unica.

La finale di Coppa Italia sarà il 27 giugno, il 27 e il 30 andata e ritorno dei playout.