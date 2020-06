Milano - Sanremo a ferragosto. Se l'Uci dice sì

MILANO - La classicissima d'autunno si correrà prima di quella di primavera. Nel calendario del ciclismo internazionale, che i francesi hanno modellato a loro piacere, per tenere al centro di tutto il Tour de France, la Milano - Sanremo sarà dopo il Giro di Lombardia. Oggi, nel giorno in cui si celebra il 71° anniversario della Cuneo - Pinerolo (10 giugno 1949), l'impresa dell'uomo solo al comando, arriva un altro affronto, indiretto, anche a Fausto Coppi da parte dell'Uci (Unione ciclistica internazionale), che ha costretto Rcs a cambiare ancora.

Così il Lombardia si correrà l'8 agosto, che era stata indicata come prima data per la Milano - Sanremo. Spostata in un primo tempo al 22 agosto, ma proprio in quel weekend (22 e 23) si assegnano i titoli nazionali, perché dal 24 al 27 si correranno i Campionati continentali (dovevano essere a Trento, che ha richiesto di spostarli al 2021, ma l'Uci li ha confermati e li ha dirottati naturalmente in Francia). Così l'unica data possibile è sabato 15, tre giorni dopo la Milano - Torino.

Nella settimana precedente ci sono Strade Bianche (1° agosto), Gran Piemonte (5) e Lombardia (8). Il calendario dovrebbe essere defintivo, anche se per il 'via libera' alla Milano - Sanremo ferragostana si dovrà attendere fino a venerdì, quando la federazione internazionale si pronuncerà. In queste ore anche incontri degli organizzatori al Ministero degli Interni e al Ministero della Salute per il protocollo in gara. Il Giro d'Italia? Dal 3 al 25 ottobre, probabile partenza da Palermo (rinviate al 2021 le tappe in Ungheria), ma nello stesso periodo Uci ha collocato anche tutte le classiche del Nord (Liegi - Bastogne - Liegi, Amstel Gold Race, Gand - Wevelgem, Giro delle Fiandre e Parigi - Roubaix). Dal 20, per cinque giorni, ci sarà anche la contemporaneità con la Vuelta.