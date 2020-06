Hsl, è fatta: la D dedicata alla città

TORTONA - "Sono promosse in D tutte le prime classificate in Eccellenza". Lo ha deciso il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti: non c'è l'elenco nominativo, ma tra le prime, c'è anche Hsl Derthona, insieme al Pont Donnaz dell'ex grigio Roberto Cretaz.

I 'leoni', in realtà, sono primi alla pari con il Saluzzo, ma per l'algoritmo adottato dalla Figc per tutte le classifiche e, anche, per gli scontri diretti Tortona è avanti, anche se pure i cuneesi saliranno, perché nella graduatoria delle migliori seconde sono in ottima posizione.

La Lnd ha deciso anche una sola retrocessione per girone: scendono in Promozione Cbs e Fulgor. Per le altre categorie decisioni affidate ai comitati regionali: quello di Piemonte e Valle d'Aosta si riunirà entro il finesettimana. Con una indicazione chiara, però: dalla Promozione alla Seconda nessuna squadra retrocederà.

"Aspettiamo la proclamazione, anche se ci sentiamo in D: una promozione, la terza consecutiva - sottolinea il ds, Luca Sacco - che è un regalo per tutta Tortona, dopo questi mesi terribili". L'intervista completa sul Piccolo in edicola fra poche ore: fra le anticipazioni anche la conferma di Luca Pellegrini in panchina.