Autosped, una leggenda come coach: Francesca Zara

CASTELNUOVO SCRIVIA - Quando si dice Francesca Zara, si pensa alla storia della pallacanestro femminile italiana e internazionale. Ebbene, da poche ore una 'leggenda' come la guardia classe '76 è sulla panchina del Basket Club Castelnuovo, anche nella prossima stagione targato Autosped, per il sesto campionato in A2.

Pochi giorni dopo l'annuncio della conferma dell'accordo con lo sponsor, la società del presidente Sacchi mette a segno un grandissimo colpo. Che rappresenta, anche, una novità assoluta: la prima volta di una donna alla guida delle giraffe.

Merita ricordare il palmares dell'ex giocatrice di Bassano del Grappa: il suo primo trofeo è la Coppa Ronchetti, quando ha solo 16 anni, con Vicenza. Con la canotta della Pool Comense cinque scudetti, due Coppe Italia e cinque Supercoppe italiane. In Italia ha giocato anche per Alcamo e poi Phard Napoli, per lei anche una esperienza nella Wnba, con Seattle Storm, 34 partite nella stagione regolare e tre nei playoff, totalizzando 101 punti. Per un anno in Russia, nello Spartak Mosca, nel 2006 è selezionata per l'All Star Game Fiba. Poi nella massima serie francese, nel Valenciennes. Dal 2008 - 2009 Francesca è di nuovo in Italia, a Parma, Umbertide, Reyer Venezia e Vigevano. In carriera ha vinto anche l'Eurocoppa con Napoli e l'Eurolega con Mosca. In nazionale 124 presenze, oro e bronzo europei con le selezioni giovanili.

Come allenatrice, Zara ha ricoperto ruoli diversi a Broni, preparatrice atletica e assistant coach. "Basket Club Castelnuovo è orgoglioso del sì di una icona della pallacanestro italiana. E', anche, la conferma della qualità del lavoro svolto in questi anni, che ha fatto della nostra società - sottolineano i dirigenti - un approdo ambito a livello nazionale".