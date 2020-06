Hsl, tempo di brindisi e di mercato

TORTONA - "Ci siamo cascati D nuovo". La lettera D, in bella evidenza nell'immagine sui social, è la sintesi della conquista del Derthona, anticipata sul Piccolo di ieri, con una lunga intervista al ds, Luca Sacco, che ha preso per mano Hsl in Prima Categoria e in tre anni, e tre salti di fila, ha raggiunto la quarta serie nazionale.

Già ieri il sopralluogo allo stadio 'Coppi' - "è pronto, servono solo pochi interventi" - ha fatto respirare aria di categoria superiore, il traguardo suggellato stappando la bottiglia, oggi a pranzo: al tavolo Sacco, il direttore generale Fabrizio Scalzi e l'allenatore Luca Pellegrini. "Conferrmatissimo - insiste il ds, affrettandosi a smentire voci di ritorni di ex tecnici - Abbiamo camminato insieme in queste tre stagioni e lo faremo ancora a lungo. C'è, tra noi, un grande rapporto di amicizia e, prima ancora, di stima profonda".

Il mercato è già iniziato, "decollerà la prossima settimana.Mi prendo solo un giorno per me - insiste il ds - lunedì, perché è il mio compleanno. Non avrei potuto ricevere regalo migliore e più gradito".

La società pensa anche a un momento di festa per la città, a cui parteciperanno anche le squadre del settore giovanile, in testa l'Under 14, che si è laureata campione regionale.