Ampliamento produzione Pfas C6O4, qual è la posizione della Giunta?

SPINETTA MARENGO - Quale posizione avrà il Comune di Alessandria sull’autorizzazione integrata ambientale in merito all’estensione della produzione del Pfas C6O4 chiesta da Solvay? La richiesta di comunicazione al sindaco arriva dal M5S, nelle persone di Michelangelo Serra e Francesco Gentiluomo, ed è sottoscritta, al momento, da Giorgio Abonante, Rita Rossa, Emanuele Locci, Enrica Barrera, Diego Malagrino e Vittoria Oneto. Se ne discuterà domani, giovedì, in consiglio comunale.

Il M5S, in vista della Conferenza di Servizi che si terrà il 23 giugno, sostiene che sia necessario discutere quale sia la posizione della Giunta Comunale nella Conferenza dei Servizi. Chiede inoltre una sospensiva all’autorizzazione in attesa che vengano definiti i limiti di legge che stabiliscano quali siano i limiti in merito alla molecola di nuova generazione. “Pensiamo sia onere del sindaco e del Comune tutelare la salute dei propri concittadini. E riteniamo fondamentale applicare il principio di precauzione alla luce di quello che è successo in Veneto e che sta accadendo a Montecastello”.