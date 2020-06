Acf, Pino Primavera torna in panchina

ALESSANDRIA - “Abbiamo deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra a Pino Primavera”.

A dare l’annuncio è Maria Grazia Spanò, presidente dell’Alessandria Calcio Femminile. Primavera succede a Luca Barbesino: per l'esperto allenatore è un ritorno sulla panchina della società del capoluogo che, nel prossimo campionato, giocherà ancora in serie C.

Nuovo responsabile tecnico del settore giovanile è Marco Giovannetti.