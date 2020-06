Addio a Pierino il panettiere

CASTELLAZZO - Per tutti era il panettiere: così molti castellazesi ricordano Pierino Buffa, che si è spento nella notte. "Ciao Pierino" è il saluto di una comunità, che lo ha conosciuto per la sua attività professionale, ma anche per il suo impegno per il paese, soprattutto per il suo rione, Ponte Borgonuovo. Animatore del Carnevale, quando ancora si allestivano i carri, Buffa è stato anche figurante nel presepe vivente.

Dopo la pensione si era trasferito a Oviglio, con la moglie, ma è sempre rimasto legato a Castellazzo, mettendo a disposizione anche molto materiale per i collezionisti per tenere viva la memoria, la storia e i personaggi. Vedovo da un paio di anni, lascia la figlia, Giuseppina.