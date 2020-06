Aikido, karate, kendo: lezione al Parco Carrà

ALESSANDRIA - Le arti marziali conquistano il Parco Carrà. Grazie all'Accademia Kodokan atleti e allenatori si sono ritrovati e, nel rispetto di tutte le regole, hanno fatto una lezione - esibizione delle tre discipline praticate nel dojo di via Palana. Il gruppo del karate era seguito dal maestro Mauro Cazzulino, quello del kendo da Fabrizio e Francesco Mandia, quello dell'aikido dal maestro Davide Cozzo, con la supervisione del direttore tecnico, Nando Magarotto. Ad assistere al primo appuntamento l'assessore allo sport, Piervittorio Ciccaglioni. "Abbiamo trovato una arena naturale perfetta: grazie all'assessore, che per tutta l'estate metterà a disposizione delle società sportiva spazi per la loro attività".

Il Kodokan tornerà al Parco Carrà tutti i venerdì di luglio, dalle 18.30/19: tutti possono avvicinarsi a queste discipline.