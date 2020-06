Pierino Prati tutor alla Tiger: "Una grande persona"

NOVI LIGURE - C'è anche Novi nella lunga storia sportiva di Pierino Prati, straordinario attaccante del Milan, della Roma e della nazionale, che si è spento ieri a 73 anni.

Per due stagioni, 2015 - 16 e 2016 - 17, Prati è stato tutor del Milan alla Tiger Novi, la società che è affiliata da anni all'Accademia rossonera. "Due annate indimenticabili - sottolinea la dirigenza del club novese - per tutti noi: per i nostri istruttori e per i nostri giovani calciatori, che hanno potuto apprezzare non solo le capacità tecniche di Prati, ma anche la sua semplicità, la sua umiltà".

Alla Tiger tutti ricordano il suo sorriso e la sua grande disponibilità, "sempre pronto a seguire allenamenti e a partecipare a tutte le iniziative che abbiamo organizzato. Abbiamo perso un grande campione e un grande uomo. Siamo vicini alla sua famiglia".

Prati era stato spesso ospite a Cuccaro, in occasione della consegna del 'Premio Liedholm'