Rsa Madonna del Pozzo: gli aggiornamenti dell'Oda

SAN SALVATORE - In merito al focolaio di Covid-19 della Rsa Madonna del Pozzo di San Salvatore arriva la nota dell'Oda (Opera Diocesana Assistenza) che la gestisce: «La situazione è sotto il controllo dei medici dell’Usca (Unità Speciali Continuità Assistenziale) e monitorata dal Team Rsa Covid Al» spiegano.

Dall'Oda poi vengono ricostruiti gli ultimi giorni: «Dopo il loro sopralluogo settimanale di giovedì 18 giugno, sono stati individuati altri cinque ospiti con lieve sintomatologia e pertanto definiti sospetti. Il giorno seguente sono stati effettuati i tamponi. Domenica 21 giugno purtroppo i referti hanno dato per loro esito positivo alla ricerca del coronavirus. Nel pomeriggio stesso anche questi ospiti sono stati trasferiti alla Clinica Salus di Alessandria. Ad oggi, le condizioni di salute di tutti i ricoverati alla Salus risultano non avere subito peggioramenti. Ieri mattina (lunedì) sono stati nuovamente effettuati i tamponi a tutti gli Ospiti e a tutti i dipendenti anche se per alcuni di questi ultimi non sono ancora pervenuti i risultati del primo tampone effettuato lunedì 15 giugno presso il drive di Alessandria. Domenica 21 giugno una visita dei medici non ha rilevato ospiti con sintomatologie particolari. Purtroppo ieri abbiamo appreso del decesso di una nostra Ospite ricoverata dal 17 giugno in ospedale a Casale».