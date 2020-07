Forte maltempo in provincia, allagamenti e grandine

ALESSANDRIA - Un forte temporale ha colpito in serata l'intera provincia. Allagamenti sulle strade e segnalazioni di cantine e scantinati sono arrivati da varie parti dell'Alessandrino.

Una spaventosa grandinata si è abbattuta sulle campagne della frazione Merella di Novi Ligure, dove sono caduti chicchi di grandine grossi come le pesche, provocando gravi danni a grano e orzo che erano pronti per la trebbiatura, oltre che alle colture dei pomodori.

Danni ingenti anche alle coltivazioni dei ceci, legumi che per il loro sapore e qualità hanno fatto conoscere la frazione Merella in tutto il mondo.

A Pozzolo (nelle foto) un albero è caduto nel giardino di una abitazione, per fortuna senza arrecare danni alle persone.

Commenta il consulente agricolo Massimiliano Poggio, contitolare con la moglie dello studio agronomo Marzolla e Poggio: "L’entità dei danni a pochi minuti dalla grandinata non si può calcolare, ma sicuramente si tratta di danni ingenti, A memoria d’uomo alla Merella non si ricorda una grandinata di queste proporzioni. I chicchi di ghiaccio sono caduti proprio mentre grano e orzo erano pronti per la trebbiatura. Rovinati anche i pomodori da salsa, pronti per essere raccolti".