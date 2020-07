Cocktail e libri, l'accoppiata del mercoledì

NOVI LIGURE — Un libro accompagnato da un originale cocktail a tema: è la ricetta dell’Aperitivo d’autore, la rassegna che letteraria che accompagnerà luglio a Novi Ligure. Per tutto il mese, ogni mercoledì alle 18.30 il Bar Marenco (corso Marenco 155) ospiterà gli autori di Edizioni Epoké e i loro volumi, opportunamente abbinati a drink e sfiziosità.

L’8 luglio è in programma "L’invisibile pesantezza del virus" di Edoardo Traverso e Gerardo Baldassarre, in cui i due autori, tra una lacrima e una risata (ma verrebbe da dire: tra il reale e il surreale), hanno romanzato i giorni del lockdown, mettendo in risalto alcuni degli aspetti per loro più significativi: l’impatto psicologico dell’isolamento, l’importanza e la responsabilità dei media, il senso di smarrimento e di incomprensione dell’emergenza. La scelta del cocktail è venuta naturale: il bar proporrà un Invisibile con trofiette alla Marenco.

Il mercoledì successivo, 15 luglio, toccherà a "Il caso Della Rovere" di Marco Borromeo, abbinato a un Moscow Mule e tris di bruschette. Il libro, il primo della serie Squadra Indagini Riservate, è un giallo d’autore, in cui la risoluzione del caso arriverà grazie alle straordinarie capacità deduttive dei poliziotti protagonisti.

In calendario anche "Novi-Vigata" di Salvatore Sacco con Mojito Siciliano e arancini (22 luglio) e infine "Viaggio nell’antica Dertona" di Fiammetta Merlo accompagnato a un Hugo con fiori di sambuco, salame e Montebore (29 luglio).

Gli appuntamenti saranno trasmessi anche in streaming, sulla pagina Facebook di Edizioni Epoké (@edizioni.epoke). I libri presentati nel corso della rassegna sono già acquistabili sul sito edizioniepoke.it, sui principali store online, nelle librerie e alla Mondadori di via Girardengo 37 a Novi Ligure. La manifestazione è organizzata da Edizioni Epoké, dall’associazione culturale Novinterzapagina e Bar Marenco. Per l’aperitivo è consigliata la prenotazione al numero 346 7911055.